BELPASSO: Incendio in una ditta di smaltimento rifiuti - Le foto
Un violento incendio è divampato ieri sera, dopo le 21 presso un azienda di smaltimento rifiuti nel territorio di Belpasso, dietro il centro commercialeFiamme altissime visibili pure da centinai di m...
A cura di Redazione
05 marzo 2018 07:52
Un violento incendio è divampato ieri sera, dopo le 21 presso un azienda di smaltimento rifiuti nel territorio di Belpasso, dietro il centro commerciale
Fiamme altissime visibili pure da centinai di metri.
La colonna di fumo è visibile a diversi chilometri di distanza.
Suo posto i vigili del fuoco VVF di Paternò e altri rinforzi dal Comando Provinciale
IN AGGIORNAMENTO