95047

BELPASSO: Incendio in una ditta di smaltimento rifiuti - Le foto

Un violento incendio è divampato ieri sera,  dopo le 21 presso un azienda di smaltimento rifiuti nel territorio di Belpasso, dietro il centro commercialeFiamme altissime visibili pure da centinai di m...

A cura di Redazione Redazione
05 marzo 2018 07:52
BELPASSO: Incendio in una ditta di smaltimento rifiuti - Le foto -
News
Condividi

Un violento incendio è divampato ieri sera,  dopo le 21 presso un azienda di smaltimento rifiuti nel territorio di Belpasso, dietro il centro commerciale
Fiamme altissime visibili pure da centinai di metri.

La colonna di fumo è visibile a diversi chilometri di distanza.
Suo posto i vigili del fuoco VVF di Paternò e altri rinforzi dal Comando Provinciale

 

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047