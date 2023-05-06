95047

06 maggio 2023 19:39
BELPASSO, INCENDIO IN UN ATTIVITA' COMMERCIALE DI VIA FIUME, SUL POSTO I SOCCORSI -
News
AGGIORNAMENTO ORE 20.10

La situazione è sotto controllo, fortunatamente non si registrano danni per le persone.

FLASH

Paura nel pomeriggio di oggi 06 Maggio 2023 a Belpasso.

Per cause al momento non note si è verificato un principio d'incendio all'interno di una attività commerciale in via Fiume, l'allarme al 115 è scattato poco dopo le ore 18.

Al momento non vi sono notizie certe sulle dinamiche: non si conoscono le cause del rogo, nè se vi siano persone coinvolte.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sul posto pure la Polizia Municipale ed i Carabinieri

Al momento la strada è bloccata al traffico per permettere le operazioni in sicurezza

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

