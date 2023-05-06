BELPASSO, INCENDIO IN UN ATTIVITA' COMMERCIALE DI VIA FIUME, SUL POSTO I SOCCORSI
AGGIORNAMENTO ORE 20.10
La situazione è sotto controllo, fortunatamente non si registrano danni per le persone.
FLASH
Paura nel pomeriggio di oggi 06 Maggio 2023 a Belpasso.
Per cause al momento non note si è verificato un principio d'incendio all'interno di una attività commerciale in via Fiume, l'allarme al 115 è scattato poco dopo le ore 18.
Al momento non vi sono notizie certe sulle dinamiche: non si conoscono le cause del rogo, nè se vi siano persone coinvolte.
Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sul posto pure la Polizia Municipale ed i Carabinieri
Al momento la strada è bloccata al traffico per permettere le operazioni in sicurezza
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO