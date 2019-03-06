BELPASSO: INCIDENTE AL CONFINE CON PATERNO’

Un brutto incidente è avvenuto pochi minuti fa, sulla SP 229/I in territorio di Belpasso, nei pressi di contrada Palazzolo.A scontrarsi, per cause in via di accertamento da parte delle autorità compet...

Un brutto incidente è avvenuto pochi minuti fa, sulla SP 229/I in territorio di Belpasso, nei pressi di contrada Palazzolo.

A scontrarsi, per cause in via di accertamento da parte delle autorità competenti, una Fiat Idea ed una Fiat Stilo.

Nello scontro ad avere la peggio è stato il guidatore e un passeggero della Fiat Stilo, che hanno dovuto ricorrere alle cure del 118 di Paternò, prontamente intervenuto sul posto, insieme ad un'altra ambulanza.

Anche il guidatore della Fiat Idea, ha dovuto ricorrere alle cure del 118, ma dalle prime informazioni sembra che non ci siano gravi feriti.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Paternò, e i carabinieri.

La strada è stata temporaneamente chiusa, per permettere il lavoro dei soccorsi ed effettuare i necessari rilievi.