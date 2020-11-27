95047

BELPASSO: INCIDENTE AUTONOMO, AUTO SI RIBALTA

A cura di Redazione Redazione
27 novembre 2020 09:10
Incidente stradale autonomo ieri sera a Corso Italia nei pressi della SP56I (villaggio delle ginestre) in territorio di Belpasso . Un'Alfa Romeo per cause non note,  ha perso il controllo schiantandosi contro un muro. In seguito alla violenza dell’impatto la vettura  sulla quale viaggiava una persona si è ribaltata, adagiandosi su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i  Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il mezzo ed i Carabinieri per i rilievi del caso.

Fortunatamente nessun grave problema per gli occupanti del mezzo, gravi danni invece per l'autovettura

 

