BELPASSO: INCIDENTE AUTONOMO, AUTO SI RIBALTA
Incidente stradale autonomo ieri sera a Corso Italia nei pressi della SP56I (villaggio delle ginestre) in territorio di Belpasso . Un'Alfa Romeo per cause non note, ha perso il controllo schiantandosi contro un muro. In seguito alla violenza dell’impatto la vettura sulla quale viaggiava una persona si è ribaltata, adagiandosi su un fianco.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il mezzo ed i Carabinieri per i rilievi del caso.
Fortunatamente nessun grave problema per gli occupanti del mezzo, gravi danni invece per l'autovettura