Belpasso, incidente nella zona industriale: scontro tra due auto in via Valcorrente, soccorsi sul posto
Incidente stradale nella giornata di oggi, 26 gennaio, in via Valcorrente, nella zona industriale di Belpasso, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro.Secondo una prima ricostruzion...
Incidente stradale nella giornata di oggi, 26 gennaio, in via Valcorrente, nella zona industriale di Belpasso, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro.
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, una delle due auto stava effettuando una manovra che potrebbe non essere stata eseguita in modo corretto, circostanza che avrebbe portato all’impatto.
La dinamica esatta dell’incidente resta comunque in fase di accertamento.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi agli occupanti dei veicoli coinvolti. Al momento non si hanno informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte.
Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi di rito e nella gestione della viabilità, al fine di ricostruire con precisione quanto accaduto e ripristinare la normale circolazione nella zona.
Eventuali aggiornamenti seguiranno non appena saranno disponibili ulteriori elementi ufficiali.