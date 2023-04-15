BELPASSO: INCIDENTE SULLA PISTA DI MOTOCROSS, INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO

Incidente intorno alle ore 16 di oggi 15 Aprile 2023 in contrada “Mauta Ficuzza”, in territorio di Belpasso, nei pressi dal campo da baseball al confine con quello di Paternò.Pochi al momento i dettag...

Incidente intorno alle ore 16 di oggi 15 Aprile 2023 in contrada “Mauta Ficuzza”, in territorio di Belpasso, nei pressi dal campo da baseball al confine con quello di Paternò.

Pochi al momento i dettagli sull'incidente che si è verificato all'interno della pista di motocross.

Vista la gravità delle ferite riportate da un centauro , sul posto è intervenuto l’elisoccorso che è atterrato all'interno della pista.

L’uomo dopo aver essere stato stabilizzato da un ambulanza che ha raggiunto il luogo dell’incidente è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Al momento non si conosce la prognosi.