BELPASSO: INCIDENTE SULLA SP 14
A cura di Redazione
23 dicembre 2019 21:15
FLASH
Incidente questa sera intorno alle ore 20.30 sulla strada provinciale sp 14, nella strada che collega piano tavola con Belpasso.
Per cause in via d'accertamento, si e verificato secondo le prime informazioni, un frontale che ha coinvolto una Ford Fiesta e una Fiat 500.
Per fortuna nessuna grave conseguenze per le persone.
Notizia in aggiornamento