95047

A cura di Redazione Redazione
23 dicembre 2019 21:15
BELPASSO: INCIDENTE SULLA SP 14
News
FLASH

Incidente questa sera intorno alle ore 20.30 sulla strada provinciale sp 14, nella strada che collega piano tavola con Belpasso.

Per cause in via d'accertamento, si e verificato secondo le prime informazioni, un frontale che ha coinvolto una Ford Fiesta e una Fiat 500.

Per fortuna nessuna grave conseguenze per le persone.

Notizia in aggiornamento

