BELPASSO: INCIDENTE SULLA SP 14

FLASH

Incidente questa sera intorno alle ore 20.30 sulla strada provinciale sp 14, nella strada che collega piano tavola con Belpasso.

Per cause in via d'accertamento, si e verificato secondo le prime informazioni, un frontale che ha coinvolto una Ford Fiesta e una Fiat 500.

Per fortuna nessuna grave conseguenze per le persone.

Notizia in aggiornamento