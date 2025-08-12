BELPASSO, INCIDENTE SULLA SP 229/1 VICINO AL CENTRO COMMERCIALE: FERITI IN UNO SCONTRO TRA FURGONE E AUTO

FLASHUn incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 20, in territorio di Belpasso.Secondo le prime informazioni, per cause ancora in corso di accertamento, du...

FLASH

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 20, in territorio di Belpasso.

Secondo le prime informazioni, per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli — un furgone e una Fiat Panda — si sono scontrati lungo la Strada Provinciale 229/1, l’arteria che collega contrada Palazzolo al vicino centro commerciale, nei pressi dello svincolo con la Strada Provinciale 15.

L’impatto è stato violento e ha coinvolto anche alcuni minori presenti a bordo dei mezzi. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati sia nelle operazioni di soccorso che nella messa in sicurezza dell’area per evitare ulteriori rischi alla circolazione.

Presenti anche i sanitari del 118 con un’ambulanza: secondo le prime informazioni, il bilancio è di due persone ferite che hanno necessitato di cure mediche. Al momento non si conosce con precisione la gravità delle lesioni riportate.

Il sinistro ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico: nel tratto interessato si registrano rallentamenti, soprattutto in prossimità dell’incrocio con la SP 15.