12 agosto 2025 20:26
BELPASSO, INCIDENTE SULLA SP 229/1 VICINO AL CENTRO COMMERCIALE: FERITI IN UNO SCONTRO TRA FURGONE E AUTO -
News
FLASH

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 20, in territorio di Belpasso.

Secondo le prime informazioni, per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli — un furgone e una Fiat Panda — si sono scontrati lungo la Strada Provinciale 229/1, l’arteria che collega contrada Palazzolo al vicino centro commerciale, nei pressi dello svincolo con la Strada Provinciale 15.

L’impatto è stato violento e ha coinvolto anche alcuni minori presenti a bordo dei mezzi. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati sia nelle operazioni di soccorso che nella messa in sicurezza dell’area per evitare ulteriori rischi alla circolazione.

Presenti anche i sanitari del 118 con un’ambulanza: secondo le prime informazioni, il bilancio è di due persone ferite che hanno necessitato di cure mediche. Al momento non si conosce con precisione la gravità delle lesioni riportate.

Il sinistro ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico: nel tratto interessato si registrano rallentamenti, soprattutto in prossimità dell’incrocio con la SP 15.

