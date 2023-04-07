BELPASSO: INCIDENTE SULLA SP14. FERITA UNA DONNA
Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi , 07 Aprile 2023 sulla SP 14, strada provinciale che collega il centro abitato di Belpasso con la frazione di Piano Tavola.
Lo scontro è avvenuto tra due autovetture, una Hyundai ix35, ed una Nissan Juke che per cause ancora in via di accertamento si sono scontrate.
Ferita la conducente della Nissan Juke fortunatamente in maniera non grave, prontamente soccorsa da un ambulanza del 118 intervenuta sul posto.
Sul posto la Polizia Municipale di Belpasso per tutti i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.
Nel tratto interessato dal sinistro si stanno verificando notevoli rallentamenti in entrambi le direzioni.