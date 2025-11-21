Belpasso, incidente sulla SP14: furgone si schianta contro una rotonda e poi contro un muro, illeso conducente
Incidente stradale ieri mattina, 20 novembre 2025, sulla SP14, la strada che collega Belpasso a Piano Tavola. Un furgone, per cause ancora da accertare, è finito contro una rotonda abbattendo alcuni c...
Incidente stradale ieri mattina, 20 novembre 2025, sulla SP14, la strada che collega Belpasso a Piano Tavola. Un furgone, per cause ancora da accertare, è finito contro una rotonda abbattendo alcuni cartelli stradali, per poi concludere la sua corsa contro il muro perimetrale che costeggia la carreggiata.
Nonostante il violento impatto, il conducente è uscito praticamente illeso: per lui nessuna grave conseguenza per la salute, solo tanta paura.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.
Il traffico nel tratto interessato ha subito Rallentamenti.
Notizia in aggiornamento.