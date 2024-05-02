BELPASSO. INCIDENTE SULLA SP229 AUTO SI RIBALTA SUL FIANCO: SOCCORSI SUL POSTO

AGGIORNAMENTOFerita fortunatamente in modo non grave la conducente, una donna di 26 anni che dopo le prime cure sul posto è stata trasferita all'ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.Grave...

Ferita fortunatamente in modo non grave la conducente, una donna di 26 anni che dopo le prime cure sul posto è stata trasferita all'ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 02 Maggio 2024

Il sinistro si è verificato sulla SP 229 la strada che collega la contrada Palazzolo al centro commerciale in territorio di Belpasso.

Pochi i dettagli al momento per cause al vaglio da parte dell'autorità una Fiat Panda è uscita fuori strada è si è ribaltata su un fianco.

Sul posto è presente un ambulanza del 118 per dare i primi soccorsi alla persona coinvolta nel sinistro, i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del mezzo.

Ferita secondo le prime informazioni in modo non grave la conducente, una donna di 26 anni che dopo le prima cure sul posto è stata condotta in ospedale per le cure del caso

I Carabinieri sono presenti per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

