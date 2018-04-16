BELPASSO: La Carovana del Giro d’Italia farà sosta in via Roma: musica, gadget e grande festa

La Carovana del Giro d’Italia si ferma a Belpasso portando con sè divertimento, colore, animazione e tanti gadget.L’appuntamento è per giovedì 10 maggio alle ore 15.10 in via Roma: il passaggio della...

La Carovana del Giro d’Italia si ferma a Belpasso portando con sè divertimento, colore, animazione e tanti gadget.

L’appuntamento è per giovedì 10 maggio alle ore 15.10 in via Roma: il passaggio della Carovana, solitamente, anticipa di circa novanta minuti quello della corsa ciclistica.

Il Giro d’Italia attraverserà il nostro territorio nella sesta tappa con partenza da Caltanissetta ed arrivo sull’Etna

CHE COS'È LA CAROVANA

La Carovana del Giro d’Italia è un progetto di entertainment, promozione e visibilità indirizzato ai partner commerciali e ai comuni presenti lungo il percorso del Giro d’Italia.

E’ una festa che coinvolge il territorio nelle ore precedenti il passaggio della corsa rosa.

Un “serpentone” di automezzi colorati che precede il passaggio dei corridori di circa 90 min sul medesimo percorso.

Uno staff giovane e allegro che porta festa al suo passaggio, distribuendo tanti gadget a ritmo di musica

Il pubblico che assiste al passaggio della carovana diventa, contemporaneamente, spettatore e protagonista.