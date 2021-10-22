95047

BELPASSO, L’AUTO PERDE IL CONTROLLO E INVESTE L’AMBULANZA CHE PRESTAVA SOCCORSO AD UN AUTOMOBILISTA. TRE FERITI

22 ottobre 2021 02:18
Cronaca
Un gravissimo incidente si è verificato intorno alla mezzanotte del  22 ottobre 2021, sulla ss121 nei pressi dello svincolo di Valcorrente in direzione Catania.

Una Golf  ha urtato violentemente un ambulanza del 118 mentre i soccorritori stavano prestando soccorso ad una persona  che era stata coinvolta  in un incidente stradale.

Feriti  in modo serio due persone, il medico e l'infermiera dell'ambulanza e con ferite piu lievi il conducente della Fiat Panda che era stata coinvolto nel precedente sinistro.

Violento è stato l'impatto tanto che ha fatto sbalzare il medico nella scarpata sottostante la carreggiata.

Immediatamente sono scattati i soccorsi , per i due operatori del 118 si è reso necessario il trasporto in ospedale per le necessarie cure.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per mettere in sicurezza i mezzi ed aiutare le operazioni di soccorso,,tre ambulanze ed i Carabinieri per effettuare i  dovuti rilievi e stabilire l'esatta.

Illesi i due occupanti della Golf.

Il traffico per effettuare le operazioni di soccorso ed i rilievi in totale sicurezza è stato deviato con uscita nello svincolo Valcorrente/Motta Sant'Anastasia

 

