Belpasso, limite di 30 km/h sulla S.P. 14 Piano Tavola-Belpasso per un anno: fino al 31 agosto 2027
Il provvedimento sarà in vigore dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2027
BELPASSO – Limite massimo di velocità di 30 km/h lungo un tratto della S.P. 14 “Piano Tavola-Belpasso”, nel territorio comunale di Belpasso.
Il provvedimento riguarda un tratto della strada provinciale interessato dalla presenza di attività lavorative in prossimità della sede stradale.
Il limite di velocità sarà in vigore dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2027, dunque per un intero anno.
La segnaletica prevista sarà collocata a cura del Consorzio Messina-Catania – Lotto Nord, che dovrà provvedere anche alla vigilanza necessaria a tutela della sicurezza della circolazione e dell’incolumità pubblica.
La Città Metropolitana di Catania invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione durante il transito nel tratto interessato, rispettando il limite massimo di 30 km/h e tutta la segnaletica presente.