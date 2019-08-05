BELPASSO: MICROCIPPATI TRENTA CANI, CAMPAGNA DEL COMUNE CONTRO L’ABBANDONO

Trenta cani sono stati microcippati in appena tre ore, durante la giornata organizzata dal Comune con la collaborazione del Dipartimento veterinario dell’Asp di Catania.In piazza Pertini, a Piano Tavo...

Trenta cani sono stati microcippati in appena tre ore, durante la giornata organizzata dal Comune con la collaborazione del Dipartimento veterinario dell’Asp di Catania.

In piazza Pertini, a Piano Tavola, è stata allestita una postazione, dalle 17 alle 20, in modo da non sottoporre gli animali allo stress provocato dal caldo e per rendere funzionale l’iniziativa coordinata dall’assessore Salvo Pappalardo e dal consigliere delegato alle frazioni, Giuseppe Rocco Santonocito, presenti i consiglieri Andrea Magrì, che ha collaborato all’organizzazione, e Carmelo Moschetto.

“Abbiamo realizzato un altro momento a favore dei nostri migliori amici a quattro zampe – ha dichiarato il sindaco Daniele Motta -.

L’assessore Pappalardo mi ha sottolineato il riscontro positivo ottenuto e sicuramente saranno organizzate altre giornate del microcip in diverse zone del comune.

Ringrazio i consiglieri che sono state parte attiva nel fornire questo servizio e ricordo la campagna anti abbandono”.

La microcippatura del proprio cane può essere eseguita, sempre gratuitamente, nell’Ambulatorio veterinario comunale, in via I Retta ponente, 256.