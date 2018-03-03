BELPASSO: Morsi, schiaffi e calci al gatto: video shock in rete

BELPASSO: Morsi, schiaffi e calci al gatto

Veniva quotidianamente e ripetutamente picchiato, "anche preso a morsi", come denunciano i vicini, e costretto a vivere sul balcone: un simil siamese è finito tra le braccia dei carabinieri di Belpasso (Catania), che sono intervenuti in suo aiuto dopo il video di denuncia pubblicato sulla pagina Facebook del presidente del Nucleo operativo italiano tutela animali, Enrico Rizzi. "I carabinieri, ricevuta la mia nota, - scrive Rizzi, dando notizia del lieto fine, - sono intervenuti nel giro di due ore ed hanno proceduto al sequestro dell'animale, affidandolo a un volontario di Catania.

Per chi volesse adottarlo può inviare una mail a: [email protected]".

Le immagini, sono tratte da uno dei filmati-denuncia inviati alla Onlus di Rizzi dai vicini di casa del gatto maltrattato.