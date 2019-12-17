I Carabinieri della stazione di Belpasso hanno arrestato il 20enne Alessio Stimoli, del posto, perché resosi responsabile dei reati di ricettazione e detenzione di armi da sparo comuni e clandestine.I...

I Carabinieri della stazione di Belpasso hanno arrestato il 20enne Alessio Stimoli, del posto, perché resosi responsabile dei reati di ricettazione e detenzione di armi da sparo comuni e clandestine.

BELPASSO: NASCONEVA IN GARAGE UNA PISTOLA CLANDESTINA, ARRESTATO VENTENNE

I militari infatti, che da tempo hanno posto in essere un’attività info investigativa finalizzata a contrastare la recrudescenza dei reati predatori ai danni delle locali attività commerciali, perlopiù costituiti da rapine commesse in particolar modo a stazioni di servizio, hanno individuato un garage sito in quella via Cairoli, il cui utilizzo era nella disponibilità di Stimoli e di altre persone. In particolare ritenevano che esso fosse utilizzato come covo dagli appartenenti al gruppo criminale per l’organizzazione delle loro scorribande.

Nella giornata di ieri hanno pertanto fatto irruzione nel garage e, dopo aver constatato la presenza di un giovane al suo interno poi risultato estraneo ai fatti, hanno effettuato un’accurata perquisizione a seguito della quale hanno rinvenuto una pistola Colt cal. 45 con matricola abrasa, comprensiva di quattro caricatori tutti corredati dalle relative munizioni e pronti all’utilizzo per un totale di 30 cartucce, nonché un involucro termosaldato contenente una dose di cocaina, un bilancino di precisione e 250 euro.

Nelle more Stimoli si presentava sul luogo della perquisizione ammettendo le proprie responsabilità in ordine alla detenzione del materiale rinvenuto dai Carabinieri, così scagionando gli altri utilizzatori del locale.

L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Catania Piazza Lanza.