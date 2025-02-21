BELPASSO, OGGI IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A MONS. LUIGI RENNA
Come annunciato durante i festeggiamenti di S. Lucia, il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo conferirà la cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania, e la Civica Benemerenza “Fenice d’Oro” alla Fondazione della Deputazione della Cappella di S. Lucia di Siracusa, come segno di gratitudine per l’interessamento e la disponibilità affinché il Sacro Corpo di Santa Lucia potesse finalmente arrivare a Belpasso, per la prima volta nella storia.
La cerimonia si svolgerà domani venerdì 21 febbraio alle 16 nell’aula consiliare del Comune di Belpasso