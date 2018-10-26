BELPASSO: OPERAIO DI 55 ANNI MUORE SCHIACCIATO DA UNA LASTRA DI PIETRA

Si tratta di Gaetano Alessi, 55enne originario di Mascalucia, nel catanese. È stato schiacciato da un lastrone di pietra lavica e non ce l'ha fatta

La ditta per cui lavorava Gaetano Alessi si occupa di lavorazione della pietra a Belpasso.

L'uomo, di 55 anni, stava lavorando quando è stato schiacciato da un lastrone di pietra lavica. Secondo una prima ricostruzione, insieme a un collega stava spostando la grossa lastra per prenderne un'altra sottostante, quando entrambe hanno ceduto finendo su di lui. Non c'è stato nulla da fare per salvarlo. Ora indagano i carabinieri.

Il cordoglio della Cisl: "La sicurezza sul lavoro non può essere un optional. Ma ognuno deve fare la propria parte".

“È l’ennesima tragedia che ci addolora tutti e col nostro cordoglio ci sentiamo vicini alla famiglia. La sicurezza sul lavoro non può essere un optional. Ma ognuno deve fare la propria parte. Non basta solo indignarsi o denunciare l’inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti e dei contratti. Deve diventare la priorità con controlli nelle aziende, investimenti, prevenzione, informazione e formazione capillare ai lavoratori”.

Lo dichiarano Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl di Catania, e Nunzio Turrisi, segretario generale della Filca Cisl etnea.