BELPASSO PANDA SI RIBALTA FERENDO UNA SIGNORA, FORSE L'AUTISTA IN FUGA DOPO AVER RUBATO L'AUTO.

27 giugno 2019 21:55
Strano incidente, poco fa a Belpasso, tra la III Retta di Ponente e la I Traversa.

Una Fiat Panda, è andata a sbattere contro una Fiat Cinquecento, alla cui guida c'era una donna che ha riportato dei traumi.

La donna, è stata soccorsa da un ambulanza del 118 e trasportata in ospedale.

Non si conosce ancora il guidatore della Panda, che probabilmente è fuggito subito dopo avere provocato l'incidente, ribaltandosi con la Panda.

Da alcune indiscrezioni, sembrerebbe che forse la vettura era stata rubata poco prima, ma è una notizia non ancora confermata.

Sul posto i carabinieri, che stanno effettuando le indagini per venire a capo di questo misterioso incidente.

Gianluca Ruffino.

