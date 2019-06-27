BELPASSO PANDA SI RIBALTA FERENDO UNA SIGNORA, FORSE L'AUTISTA IN FUGA DOPO AVER RUBATO L'AUTO.
Strano incidente, poco fa a Belpasso, tra la III Retta di Ponente e la I Traversa.
Una Fiat Panda, è andata a sbattere contro una Fiat Cinquecento, alla cui guida c'era una donna che ha riportato dei traumi.
La donna, è stata soccorsa da un ambulanza del 118 e trasportata in ospedale.
Non si conosce ancora il guidatore della Panda, che probabilmente è fuggito subito dopo avere provocato l'incidente, ribaltandosi con la Panda.
Da alcune indiscrezioni, sembrerebbe che forse la vettura era stata rubata poco prima, ma è una notizia non ancora confermata.
Sul posto i carabinieri, che stanno effettuando le indagini per venire a capo di questo misterioso incidente.
Gianluca Ruffino.