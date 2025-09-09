Belpasso, paura questa mattina sulla Strada Provinciale 14: giovane in ospedale dopo incidente

BELPASSO – Attimi di paura questa mattina, martedì 9 settembre 2025, lungo la Strada Provinciale 14, l’importante arteria che collega la frazione di Piano Tavola con il centro abitato di Belpasso.Into...

Intorno alle ore 8 si era verificato un incidente che aveva coinvolto un furgone e uno scooter. L’impatto era stato violento e ad avere la peggio era stato il giovane che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote.

I primi a prestare soccorso erano stati alcuni automobilisti di passaggio, che si erano fermati per aiutare il ragazzo rimasto a terra subito dopo l’urto. Poco dopo erano giunti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, avevano provveduto a trasferire il giovane in ospedale per ulteriori accertamenti e le necessarie terapie. La prognosi restava al momento riservata.

Sul luogo dell’incidente, mentre i soccorsi erano in corso, non risultavano presenti forze dell’ordine.

La circolazione lungo la SP14 aveva subito rallentamenti, seppur contenuti, a causa del sinistro.