Belpasso, paura sulla provinciale 15: scontro tra due auto, due feriti

Belpasso – Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, domenica 17 agosto 2025, intorno a mezzogiorno, lungo la strada provinciale 15, proseguimento di via Balatalle nei pressi del centro commerciale di Belpasso.

Per cause ancora in corso di accertamento – probabilmente legate all’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nelle ore precedenti – due autovetture, una Fiat Tipo e una Fiat Punto, si sono scontrate frontalmente.

L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da far esplodere gli airbag di entrambi i veicoli.

Secondo le prime informazioni, due persone sono rimaste ferite e soccorse sul posto dal personale sanitario. Entrambe sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie; al momento non è stata resa nota la prognosi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Belpasso, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il traffico ha subito rallentamenti nel tratto interessato.