BELPASSO. PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO E SI SCHIANTA CONTRO UN MURO, FERITO
E' uscito autonomamente di strada ed è andato a sbattere contro un muro.L'incidente è avvenuto a Belpasso in via Papa Giovanni II la strada che collega Belpasso a Nicolosi in territorio di Belpasso, o...
E' uscito autonomamente di strada ed è andato a sbattere contro un muro.
L'incidente è avvenuto a Belpasso in via Papa Giovanni II la strada che collega Belpasso a Nicolosi in territorio di Belpasso, oggi 26 Marzo 2022.
Un 32enne alla guida di una Volkswagen Polo per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell'auto andando a urtare con la parte anteriore del veicolo il muro che costegga la carreggiata.
Ferito, in modo non grave, secondo le info in nostro possesso, il conducente del mezzo ché è stato soccorso e trasferito in ospedale per le cure ed i controlli del caso.
Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli o utenti.