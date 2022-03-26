BELPASSO. PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO E SI SCHIANTA CONTRO UN MURO, FERITO

E' uscito autonomamente di strada ed è andato a sbattere contro un muro.L'incidente è avvenuto a Belpasso in via Papa Giovanni II la strada che collega Belpasso a Nicolosi in territorio di Belpasso, o...

A cura di Redazione 26 marzo 2022 20:29

Condividi