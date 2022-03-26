95047

26 marzo 2022 20:29
BELPASSO. PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO E SI SCHIANTA CONTRO UN MURO, FERITO -
Cronaca
E' uscito autonomamente di strada ed è andato a sbattere contro un muro.

L'incidente è avvenuto a Belpasso in via Papa Giovanni II la strada che collega Belpasso a Nicolosi in territorio di Belpasso, oggi 26 Marzo 2022.

Un 32enne alla guida di una Volkswagen Polo per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell'auto andando a urtare con la parte anteriore del veicolo il muro che costegga la carreggiata.­

Ferito,  in modo non grave, secondo le info in nostro possesso, il conducente del mezzo ché è stato soccorso e trasferito in ospedale per le cure ed i controlli del caso.

Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli o utenti.

