BELPASSO PIANGE MONS. FRANCESCO MIO, RETTORE DELLA CHIESA DEL “CARMINE”

E' morto. Mons. Francesco Mio, rettore della chiesa del Carmine di Belpasso.

I funerali sarà celebbrato domani 25 settembre 2019 alle ore 16,00 nella Chiesa Madre del centro etneo. Fu parroco della Chiesa di Sant’Antonio Abate e successivamente della Chiesa Madre. Ricoprì incarichi di rilievo in Curia.

«Monsignor Mio – così lo ricorda il sindaco di Belpasso, Daniele Motta– ha dedicato la sua vita alla fede, a Belpasso, all’amore per la cultura, non solo religiosa che ha trasmesso alle giovani generazioni da docente di scuola media. Forte il suo impegno nell’Istituto Magrì e nelle Orsoline».

Da uomo di fede – continua il primo cittadino – ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità di Belpasso. Importante e appassionato il suo impegno di storico, alimentato dagli archivi di casa Bufali, da quelli diocesani e del Comune, informazioni che ha tradotto in una ricca e qualificata attività pubblicistica, con particolare vocazione per il culto di Santa Lucia, dell’Immacolata e sull’autonomia di Belpasso».