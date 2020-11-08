BELPASSO: PRESO CON LA DROGA DA SPACCIARE
I Carabinieri della Compagnia di Paternò, coadiuvati da quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” hanno arrestato in flagranza il 37enne, Raffaele Di Stefano, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Nell’ambito di uno specifico servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari si sono recati presso l’abitazione del predetto, il quale alla loro vista, con la scusa di dover legare i cani, tentava di disfarsi di parte della sostanza stupefacente, ma veniva subito scoperto.
A seguito di più approfondito controllo all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti complessivamente: 220,00 gr. di sostanza stupefacente di tipo “marijuana”; 2 bilancini; materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza e 220,00 euro, provento dell’attività di spaccio.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.