BELPASSO, PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI: FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE FAMILIARI VITTIME DELLA STRADA

“Abbiamo firmato questa mattina un protocollo d’intesa tra Comune di Belpasso e l’associazione italiana familiari vittime della strada Aps (Aifvs Aps), rappresentata dal Consigliere nazionale Aifvs Aps Biagio Lisa, che ha come obiettivo comune lo sviluppo della prevenzione dell’incidentalità stradale”, dichiara il sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

L’Aifvs Aps è un’organizzazione che si pone l’obiettivo di fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti, ma soprattutto di raggiungere – il prima possibile – Zero Vittime sulle Strade delle nostre città. Secondo i dati dell’Aifvs, ogni anno – in Italia – ci sono circa 2mila morti e 20mila feriti per colpa degli incidenti stradali.

“Ritengo che il primo passo sia quello della responsabilizzazione delle persone alla guida, sempre di corsa e spesso distratte. Allo stesso tempo credo nell’importanza della sensibilizzazione ed educazione dei ragazzi che sempre più in “età giovane” si mettono alla guida dei mezzi. Bisogna ricordare che non basta “avere la patente” per essere un buon guidatore. In ultimo, un ringraziamento speciale voglio dedicarlo a tutti i familiari delle vittime della strada, presenti oggi in aula alla firma del protocollo”, conclude il sindaco.