BELPASSO PRIMO COMUNE IN SICILIA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA:

Il Comune di Belpasso è primo in Sicilia nella raccolta differenziata. Alla cittadina etnea sono stati assegnati 176mila euro come premialità per aver superato l’indice di differenziata nel 2018.

L’assessorato per le Autonomie Locali e Funzione Pubblica, di concerto con l’Assessorato all’Economia ha emesso lo scorso 17 Febbraio, un decreto che stanzia 5 milioni di euro da ripartire in base alla popolazione e al numero totale dei Comuni virtuosi nella differenziata.

Le somme sono riconosciute dalla Regione per il 2019 ai Comuni che nell’anno precedente hanno superato la quota del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani. A Belpasso spetteranno 31mila euro come quota fissa da attribuire in base al numero dei Comuni che sono andati oltre il 65 per cento di differenziata e 144mila in proporzione alla popolazione ricadente nel territorio.

E' il primo Comune in Sicilia con popolazione superiore ai 20 mila abitanti per premialità nell’ambito della raccolta differenziata, seguito da Ribera nell’agrigentino con 130mila euro assegnati. In provincia di Catania seguono per virtuosità nella differenziata il Comune di Grammichele e Aci Castello, rispettivamente con l’assegnazione di circa di 130mila e 100mila euro.

Il sindaco di Belpasso Daniele Motta e l’assessore all’ambiente Salvo Pappalardo hanno definito il risultato straordinario. "Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto nella raccolta differenziata con un cospicuo riconoscimento economico per il secondo anno consecutivo, che sarà a totale vantaggio della cittadinanza. L’anno scorso al Comune di Belpasso era stata assegnata addirittura una quota di premialità pari a 400mila euro, ma i Comuni che superavano il 65 per cento di differenziata erano certamente in numero minore. Questo premio è un risultato da condividere con tutti i belpassesi che hanno compreso l’importanza della differenziata per la crescita del paese in termini di pulizia ed economici.

Siamo felici - concludono - che Belpasso sia ormai un modello da seguire nella differenziata per i Comuni siciliani".