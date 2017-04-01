BELPASSO: RAPINA IERI SERA IN PIZZERIA I CARABINIERI ARRESTANO L'AUTORE

COMUNICATO DEI CARABINIERI:I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 26enne, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di rapina aggravata e lesio...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 26enne, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di rapina aggravata e lesioni personali.

Ieri sera, armato di chiave inglese e con il volto scoperto, è entrato nel ristorante- pizzeria “Antico Safarà” di Piazza Duomo, e minacciando i camerieri si è impossessato del registratore di cassa. Nel fuggire via dal locale ha prima colpito con l’utensile il proprietario della pizzeria – che cercava di bloccarlo - per poi farlo rovinare a terra. Qualcuno ha già chiamato il 112. In zona giunge immediatamente la pattuglia della locale Stazione che lo intercetta a pochi metri dall’esercizio, i quali militari, dopo una breve colluttazione, riescono a disarmarlo ed ammanettarlo.

Il proprietario, per fortuna, se l’è cavata con delle lesioni lievi diagnosticate dal locale presidio medico mentre l’arrestato, in attesa di giudizio, è stato relegato agli arresti domiciliari.