BELPASSO RICEVE IL PREMIO “COMUNE PLASTIC FREE 2024”

“Sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune di Milano, siamo stati premiati oggi - come unico ente in Provincia di Catania - Comune Plastic Free 2024”, dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

Si è svolta ieri, infatti, presso il Teatro Carcano di Milano, la cerimonia di premiazione dei Comuni Plastic Free 2024. La terza edizione del premio, organizzata dall’associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, ha visto la presenza del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin (con un videomessaggio), la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, e il sindaco di Milano, Beppe Sala.

Il Comune di Belpasso compare tra i soli 7 comuni siciliani – tra i quali Modica (Ragusa); Santa Teresa di Riva (Messina); Avola (Siracusa); Cefalù (Palermo); Castelvetrano (Trapani); Favara (Agrigento) – e tra i 111 Comuni Plastic Free a livello nazionale.

“Grazie al nostro impegno, abbiamo ottenuto l'ambìto riconoscimento, superando l'esame del comitato interno che ci ha valutati sulla nostra azione contro gli abbandoni illeciti di rifiuti, la sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose dell’ente e la collaborazione con l'associazione Plastic Free, con la quale abbiamo un protocollo d'intesa.

Gli sforzi che quotidianamente il nostro Comune compie per tutelare il territorio, con la collaborazione di tutti i cittadini - tranne rare eccezioni -, portano anche a tale esito.

Per questo motivo voglio condividere il premio con tutti i belpassesi.

Solo se agiamo correttamente, tutti insieme, potremo raggiungere altri risultati come questo”, conclude il sindaco.