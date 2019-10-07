BELPASSO: RUBA MACCHINARI DA UN'AZIENDA AGRICOLA, ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, nella flagranza del reato di furto aggravato, hanno arrestato a Belpasso il 34enne catanese Carmelo Salamanca.Il proprietario di un’azi...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, nella flagranza del reato di furto aggravato, hanno arrestato a Belpasso il 34enne catanese Carmelo Salamanca.

Il proprietario di un’azienda agricola belpassese, infatti, aveva notato una Ape Piaggio all’interno del perimetro della stessa e quindi, allertava i Carabinieri che accorrevano immediatamente stante i perduranti servizi predisposti per contrastare i furti nelle zone rurali.

I militari bloccavano pertanto l’uomo, che nel frattempo aveva caricato sul cassone del proprio veicolo materiali per la lavorazione di agrumi per un importo di 5.000 euro, constatando poi che, per introdursi all’interno dell’azienda, quest’ultimo aveva dapprima privato l’Ape Piaggio della relativa targa di circolazione, quindi aveva forzato alcuni lucchetti di sicurezza e divelto una grata in ferro.

L’uomo non sapeva fornire ai militari alcuna giustificazione sul possesso dei materiali ed è stato così arrestato, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.