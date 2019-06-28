BELPASSO: RUBANO AUTO, SI RIBALTANO E SCAPPANO

E’ quanto accaduto ieri sera, poco prima delle ore 21 a Belpasso.Hanno rubato un auto, una Fiat Punto, intestata ad un azienda di autonoleggio e dandosi alla fuga, all'altezza tra la III Retta di Pone...

E’ quanto accaduto ieri sera, poco prima delle ore 21 a Belpasso.

Hanno rubato un auto, una Fiat Punto, intestata ad un azienda di autonoleggio e dandosi alla fuga, all'altezza tra la III Retta di Ponente e la I Traversa, il veicolo è andato a sbattere è si è ribaltato, scontrandosi contro una Fiat Cinquecento, alla cui guida c'era una donna che ha riportato dei traumi.

La donna, è stata soccorsa da un ambulanza del 118 e trasportata in ospedale, per ulteriori accertamenti.

Il ladro, che secondo alcuni testimoni era ferito alla testa, è scappato dal luogo dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Belpasso.

Indagini sono in corso da parte dei militari che, tra l’altro, stanno visionando le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza.