BELPASSO: RUBANO AUTO, SI RIBALTANO E SCAPPANO
E’ quanto accaduto ieri sera, poco prima delle ore 21 a Belpasso.
Hanno rubato un auto, una Fiat Punto, intestata ad un azienda di autonoleggio e dandosi alla fuga, all'altezza tra la III Retta di Ponente e la I Traversa, il veicolo è andato a sbattere è si è ribaltato, scontrandosi contro una Fiat Cinquecento, alla cui guida c'era una donna che ha riportato dei traumi.
La donna, è stata soccorsa da un ambulanza del 118 e trasportata in ospedale, per ulteriori accertamenti.
Il ladro, che secondo alcuni testimoni era ferito alla testa, è scappato dal luogo dell'incidente.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Belpasso.
Indagini sono in corso da parte dei militari che, tra l’altro, stanno visionando le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza.