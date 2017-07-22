BELPASSO: RUBANO CAVI DI RAME, DUE ARRESTI

La scorsa notte i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 49enne Santo Alfio MITA ed il 33enne Mario PLATANIA, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso....

La scorsa notte i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 49enne Santo Alfio MITA ed il 33enne Mario PLATANIA, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

In trasferta da Catania a bordo di una Fiat Punto col preciso intento di rubare il metallo dalla “ETNALL Spa”, con sede a Belpasso in Contrada Pantano Snc. Utilizzando una scala telescopica hanno scavalcato la recinzione e giunti nel cortile, scoperchiando alcuni tombini hanno sfilato circa 200 metri di cavi di rame di 5 cm di sezione.

Nel preciso istante in cui ritornavano in auto per caricare la refurtiva hanno trovato ad attenderli i militari di pattuglia che non hanno potuto far altro che ammanettarli. I cavi, interamente recuperati, sono stati restituiti al titolare della ditta mentre gli arrestati attenderanno agli arresti domiciliari il giudizio per direttissima.