BELPASSO: RUBATE LE GRATE IN CONTRADA GIACONIA
Ennesimo episodio di cronaca in contrada Giaconia, in territorio di Belpasso, in via R. Leoncavallo, (zona TRE CASE).Stanotte sono state rubate delle grate poste vicino al passaggio a livello nella st...
A cura di Redazione
31 maggio 2018 20:47
Ennesimo episodio di cronaca in contrada Giaconia, in territorio di Belpasso, in via R. Leoncavallo, (zona TRE CASE).
Stanotte sono state rubate delle grate poste vicino al passaggio a livello nella strada in questione.
Ad accorgersi del furto, alle prime luci dell’alba, alcuni passanti che hanno trovato difficoltà ad attraversare la strada.
Subito avvisati ed intervenuti i Carabinieri della stazione di Paternò.
Questo è l'ennesimo furto, avvenuto in zona di oggetti in ferro.
BELPASSO: RUBATE LE GRATE IN CONTRADA GIACONIA