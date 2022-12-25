BELPASSO, SALVO LICANDRI ANNUNCIA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO

“Ho deciso di scendere in campo raccogliendo, con entusiasmo e gratitudine, i numerosi attestati di stima ricevuti negli anni, anche quelli che non mi hanno visto ricoprire ruoli istituzionali e che m...

Adesso è tempo di voltare pagina.

Mi candido nella qualità di primo cittadino e lo faccio perché non riesco a girarmi dall'altra parte e perché, insieme a tanti amici in questi anni, è cresciuta una consapevolezza nuova. In tal senso vedo

la necessità di una politica capace, credibile e aperta a tutte le forze che vogliono servire, ma

governando.