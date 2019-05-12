BELPASSO: SCHIANTO NELLA NOTTE, L'AUTO SI RIBALTA SU UN FIANCO

Una persona è stata trasporta, secondo le primissime informazioni, in ospedale in gravi condizioni, dopo un incidente avvenuto questa notte, intorno alle ore 03 in prossimità dell'ingresso al paese di...

Una Fiat Punto, con a bordo due persone, stava percorrendo la S.P. 14, ,quando è uscito autonomamente di strada, per cause ancora da appurare, con il mezzo che si è ribaltato su un fianco.

Lanciato l'allarme, sul posto si sono diretti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che lo hanno liberato dall'abitacolo prima di affidarlo al 118, giunto con l'ambulanza, il quale ha prestato le prime cure al ferito, prima di trasportarlo in ospedale.

La seconda persona coinvolta nel sinistro, non dovrebbe essere in gravi condizioni.

Sul posto i Carabinieri di Paternò, ,per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica, che è ancora da accertare e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

