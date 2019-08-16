BELPASSO: SCHIANTO TRA DUE AUTO, UNA SI RIBALTA
FLASHGrave incidente questa mattina a Belpasso, intorno le ore 9.30 in via VI Retta Levante.Per cause in via d'accertamento, si sono sono scontrati due autovetture, una Volkswagen Polo ed una Fiat Pan...
FLASH
Grave incidente questa mattina a Belpasso, intorno le ore 9.30 in via VI Retta Levante.
Per cause in via d'accertamento, si sono sono scontrati due autovetture, una Volkswagen Polo ed una Fiat Panda.
Nel violento schianto, la Panda si è ribaltata su un lato, andando a finire la sua corsa sul muro di un abitazione.
Due i feriti, al momento non si conoscono le generalità e la condizione dei feriti.
Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per estrarre il conducente e mettere in sicurezza i veicoli .
Sul posto pure gli agenti della polizia locale per i rilievi, e il 118.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO