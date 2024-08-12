BELPASSO. SCOMPARSO DA GIORNI 33ENNE: APPELLO DELLA MADRE PER RITROVARLO

AGGIORNAMENTOIn serata la bella notizia, comunicata dalla madre: Carmelo è stato ritrovato e può quindi fare ritorno a casa.Carmelo Zito, 33 anni, è scomparso ormai da giorni e la preoccupazione cresc...

AGGIORNAMENTO

In serata la bella notizia, comunicata dalla madre: Carmelo è stato ritrovato e può quindi fare ritorno a casa.

Carmelo Zito, 33 anni, è scomparso ormai da giorni e la preoccupazione cresce di ora in ora. L'uomo è stato visto l'ultima volta mercoledì 7 agosto a Belpasso.

Da allora, non si hanno più sue notizie.

Al momento della scomparsa, Carmelo indossava una maglietta polo nera, pantaloni verdi e scarpe rosse, un abbigliamento facilmente riconoscibile. Secondo quanto riportato dalla madre, che ha lanciato un accorato appello sui social media, il figlio è uscito di casa senza soldi e senza telefono, portando con sé solo i documenti.

Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi avvistamento che possa contribuire al ritrovamento di Carmelo alle forze dell'ordine.

In momenti come questo, la collaborazione della comunità è fondamentale. Chiunque possa fornire informazioni è esortato a farlo prontamente, nella speranza di riportare Carmelo a casa sano e salvo.