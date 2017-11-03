95047

BELPASSO: SCONTRO AUTO MOTO ALL'INCROCIO, 3 FERITI - FOTO

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all incrocio tra la via prima retta ponente e lasesta traversa.A scontrarsi sono stata un auto con una moto.Feriti i due occupanti del...

A cura di Redazione Redazione
03 novembre 2017 15:22
BELPASSO: SCONTRO AUTO MOTO ALL'INCROCIO, 3 FERITI - FOTO -
Dintorni
Condividi

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all incrocio tra la via prima retta ponente e lasesta traversa.
A scontrarsi sono stata un auto con una moto.

Feriti i due occupanti della moto e una signora passeggera dell auto
Sul posto intervenuti 3 autoambulanze e la Polizia municipale per i rilievi del caso.

IN AGGIORNAMENTO

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047