BELPASSO: SCONTRO AUTO MOTO ALL'INCROCIO, 3 FERITI - FOTO
A cura di Redazione
03 novembre 2017 15:22
Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all incrocio tra la via prima retta ponente e lasesta traversa.
A scontrarsi sono stata un auto con una moto.
Feriti i due occupanti della moto e una signora passeggera dell auto
Sul posto intervenuti 3 autoambulanze e la Polizia municipale per i rilievi del caso.
IN AGGIORNAMENTO