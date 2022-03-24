95047

BELPASSO, SCONTRO AUTO PULMINO, TRE FERITI

News
E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri, 23 Marzo 2022,  sulla strada provinciale 4 che va da Belpasso a S. M. di Licodia.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violento  scontro che ha coinvolto un autovettura ed un pulmino con a bordo dei ragazzi di una squadra sportiva.

I feriti che erano tutti a bordo del pulmino sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, due giovani sono stati trasferiti all'ospedale di Paternò ed un ragazzo con ferite piu' serie all'ospedale Policlinico di Catania.

Sul posto oltre i sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

