BELPASSO: SCONTRO AUTO-SCOOTER PRESSI CENTRO COMMERCIALE, TRE FERITI
Scontro auto e scooter, con un bilancio di tre feriti: una donna e due giovani che viaggiavano sul mezzo a due ruote, secondo le primissime informazioni, uno dei giovani è rimasto ferito in modo grave ed è stato portato d'urgenza in codice rosso in ospedale.
L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di ieri sera, nei pressi dello svincolo del centro commerciale di Piano Tavola, in direzione Motta S.Anastasia.
Sul ciclomotore c'erano due ragazzi mentre alla guida dell'auto una donna.
Lo scontro è stato violentissimo, con i giovani sbalzati dallo scooter, lievemente traumatizzata anche la signora al volante dell'auto.