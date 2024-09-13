BELPASSO: SCONTRO FRA DUE AUTO SULLA SP 56/I, DONNA FERITA E UOMO IN FUGA. UNA DELLE AUTO RISULTATA RUBATA

Ultim'ora: Scontro fra due auto sulla SP 56/I a Belpasso, donna ferita e uomo in fuga. Una delle auto risultata rubataBelpasso, 13 settembre 2024 - Nel pomeriggio di oggi, lungo la Strada Provinciale...

Belpasso, 13 settembre 2024 - Nel pomeriggio di oggi, lungo la Strada Provinciale 56/I che collega Belpasso a Camporotondo, si è verificato un incidente stradale con risvolti inquietanti. A scontrarsi sono state una Fiat 500 e una Peugeot 108. Alla guida della Fiat vi era un uomo, mentre la Peugeot era condotta da una donna, rimasta ferita nell’impatto.

Immediato l'intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi alla donna, poi trasportata in ospedale per le cure necessarie. Le sue condizioni non sono ancora state rese note.

A destare ulteriori sospetti è la scomparsa del conducente della Fiat 500. L'uomo, subito dopo lo scontro, si è allontanato frettolosamente a piedi, nascondendosi tra la sciara e le campagne circostanti. Quando i Carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi, hanno scoperto che la Fiat 500 era stata rubata poco prima a San Pietro Clarenza.

La fuga del conducente sembrerebbe dunque legata al furto dell’auto, e ora l’uomo è ricercato dalle forze dell’ordine.

Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’incidente e rintracciare il fuggitivo.

La strada provinciale è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di investigazione.