BELPASSO: Scontro frontale auto camion, ragazza trasportata in elisoccorso
Scontro frontale, stamane verso le 8, sulla Sp 4/II Belpasso – S.M. di Licodia, tra una Nissan Micra e un camion.
Ad avere la peggio la conducente della Micra, una Belpassesse di 25 anni, portata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.
La donna, fortunatamente non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Illeso il conducente del mezzo pesante.
Lo scontro è avvenuto in una zona ricca di tornanti, e con scarsa visibilità.
Non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente, attualmente al vaglio delle forze di polizia intervenute sul posto per effettuare i necessari rilievi.