BELPASSO: Scontro tra una moto e un Suv, muore un uomo di 44 anni

Incidente mortale questo pomeriggio intorno alle ore 17.30 sulla strada provinciale 4/II che da Belpasso porta a Nicolosi

Per cause in via d accertamento una moto guidata dal 43enne Salvo Vadalà, fratello della vice presidente del consiglio comunale , Fiorella Vadalá si è scontrata con un suv.

Sul posto i sanitari del 118 e la polizia municipale

Parole di dolore da parte del sindaco , Carlo Caputo che "esprime profondo cordoglio e la vicinanza dell'amministrazione alla vice-Presidente del Consiglio Fiorella Vadalà ed alla sua famiglia.

IN AGGIORNAMENTO