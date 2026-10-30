🔴🔴 ULTIM'ORA BELPASSO Belpasso, scontro tra auto e moto a Palazzolo: centauro finisce in ospedale

Incidente sulla provinciale a Palazzolo: moto a terra e auto con il parabrezza danneggiato. Un ferito.

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Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 ottobre, lungo la Strada Provinciale 229, in contrada Palazzolo, nel territorio di Belpasso, nei pressi della chiesa Corpus Domini.



A rimanere coinvolti nello scontro sono stati una Fiat Panda di colore giallo e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Secondo le prime informazioni, fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.



L'impatto ha provocato ingenti danni ai mezzi coinvolti.

L'automobile presenta la parte anteriore sinistra fortemente danneggiata e il parabrezza lesionato, mentre la moto è finita a terra nei pressi della recinzione della chiesa.



Diversi i detriti rimasti sparsi sull'asfalto, come documentano le fotografie scattate sul luogo dell'incidente.



Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro e le cause che hanno portato all'incidente.

Mentre stiamo pubblicando articolo non sono presenti forze dell'ordine.