🔴 Belpasso, scontro tra due auto sulla SP15: paura ma nessun ferito grave

Paura questa mattina lungo la Strada Provinciale 15 di Belpasso: danneggiati i veicoli, illesi gli occupanti.

BELPASSO – Incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Strada Provinciale 15, nel territorio di Belpasso, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro per cause ancora in corso di accertamento.

Nell'impatto sono rimaste coinvolte una Renault Kangoo e una Peugeot 208. Quest'ultima ha riportato i danni più evidenti, soprattutto nella parte posteriore, con il lunotto andato in frantumi e il portellone gravemente deformato dalla violenza dell'urto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Belpasso, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e mettere in sicurezza l'area interessata.

Nonostante i consistenti danni riportati dai veicoli, fortunatamente le persone coinvolte non avrebbero riportato gravi ferite. Grande lo spavento per gli occupanti delle due auto, ma il bilancio dell'incidente si sarebbe limitato ai danni materiali.

Saranno ora gli accertamenti degli agenti a chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato alla collisione lungo l'arteria provinciale.