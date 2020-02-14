95047

BELPASSO: SCONTRO TRA DUE AUTO, UN FERITO

14 febbraio 2020 21:09
Incidente stradale, avvenuto intorno le ore 20 sulla SP 14, strada che collega Piano Tavola a Belpasso.

Per cause, in via di accertamento, due autovetture una Ford Fiesta ed una Renault Modus, probabilmente per una mancata precedenza si sono scontrate frontalmente.

A causa del violento urto alla Modus sono scoppiati gli airbag.

Sul posto è intervenuta un ambulanza che ha soccorso e trasportato una persona all’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò per accertamenti e le cure del caso . Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Presenti anche i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso e avviato tutti gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità.

