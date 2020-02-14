BELPASSO: SCONTRO TRA DUE AUTO, UN FERITO

Incidente stradale, avvenuto intorno le ore 20 sulla SP 14, strada che collega Piano Tavola a Belpasso.Per cause, in via di accertamento, due autovetture una Ford Fiesta ed una Renault Modus, probabil...

Incidente stradale, avvenuto intorno le ore 20 sulla SP 14, strada che collega Piano Tavola a Belpasso.

Per cause, in via di accertamento, due autovetture una Ford Fiesta ed una Renault Modus, probabilmente per una mancata precedenza si sono scontrate frontalmente.

A causa del violento urto alla Modus sono scoppiati gli airbag.

Sul posto è intervenuta un ambulanza che ha soccorso e trasportato una persona all’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò per accertamenti e le cure del caso . Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Presenti anche i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso e avviato tutti gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità.