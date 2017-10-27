95047

BELPASSO: SCONTRO TRA DUE AUTOVETTURE, DUE FERITI

27 ottobre 2017 21:16
Grave incidente questa sera in contrada "Rotondella", tra Belpasso e Paternò, a scontrarsi due auto, una Lancia ed una Seat.

Feriti entrambi gli occupanti delle vetture, trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118.

Sul posto i vvff di Paternò e le forze dell'ordine che stanno effettuando i rilievi per risalire alla dinamica che ha causato lo scontro.

 

 

