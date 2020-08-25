BELPASSO: SCOOTER FINISCE INCASTRATO SOTTO UN’AUTO, FERITI DUE RAGAZZI

Incidente stradale a Belpasso questa sera intorno alle ore 21 in via Filippo Brunelleschi nella zona villaggio delle Ginestre.Secondo una prima ricostruzione, ma l’esatta dinamica è al vaglio dei Cara...

Incidente stradale a Belpasso questa sera intorno alle ore 21 in via Filippo Brunelleschi nella zona villaggio delle Ginestre.

Secondo una prima ricostruzione, ma l’esatta dinamica è al vaglio dei Carabinieri che sono sul posto , uno scooter, con in sella due ragazzi è scivolato andando a finire sotto un’auto parcheggiata. Nella caduta i due ragazzi si sono feriti in modo abbastanza serio, immediatamente soccorsi da due ambulanze che hanno raggiunto il luogo del sinistro sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Catania per soccorrere i ragazzi e mettere in sicurezza i mezzi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO