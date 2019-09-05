BELPASSO: SCOPERTA MAXI PIANTAGIONE DI CANNABIS, AVREBBE FRUTTATO OLTRE 300MILA EURO

Un uomo di 46 di Belpasso, è stato arrestato dalla guardia di finanza perché ritenuto responsabile di detenzione illecita di stupefacenti, armi e munizioni.Le Fiamme gialle hanno scoperto e sequestrat...

Un uomo di 46 di Belpasso, è stato arrestato dalla guardia di finanza perché ritenuto responsabile di detenzione illecita di stupefacenti, armi e munizioni.

Le Fiamme gialle hanno scoperto e sequestrato una piantagione di cannibis ‘skunk’, composta da 225 piante alte tra i 60 e 170 centimetri, nelle campagne di Belpasso. Nel corso dell’operazione sono scesi in campo i militari del gruppo antidroga del Gico del nucleo Pef della guardia di finanza del comando provinciale di Catania. Il 46enne, è stato arrestato anche per detenzioni di arma e ricettazione per il possesso di un fucile calibro 12 con le canne mozzate.

Nel corso dell’operazione avvenuta di notte il responsabile della coltivazione che si trovava in un casolare vicina all’area di coltura, si è dato alla fuga esplodendo un colpo di fucile per spaventare i Finanzieri e dileguarsi nell’oscurità. Dopo un breve inseguimento però è l’uomo è stato fermato.

Durante la perquisizione di un casolare annesso al fondo agricolo le Fiamme gialle hanno trovato anche 800 grammi di marijuana in fase di essiccazione ed una scatola contenente 40 cartucce da fucile. La droga sequestrata, per un peso complessivo di oltre due quintali, secondo stime degli investigatori, immessa sul mercato per la vendita al dettaglio avrebbe sfruttato oltre 300mila euro. Accertamenti balistici sono stati disposti sull’arma sequestrata. Il 46enne è stato condotto in carcere.