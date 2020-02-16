BELPASSO: SCOPPIA BOMBOLA A GAS IN UN APPARTAMENTO. 88ENNE USTIONATA

Incendio, intorno alle ore 12.10, in un appartamento sito in via Mazzini a Belpasso.Una donna di 88 anni è rimasta leggermente ustionata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò e del...

Una donna di 88 anni è rimasta leggermente ustionata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò e della Centrale che hanno subito provveduto a spegnere tutto e tirare fuori le quattro bombole che erano all’interno della villetta.

Le fiamme, sprigionatesi per cause sconosciute, hanno incendiato anche delle suppellettili poste nei pressi della bombola che è andata a fuoco, causando vari danni e ustionando leggermente la proprietaria, che era vicino alle fiamme.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Paternò, che hanno subito provveduto a spegnere tutto e tirare fuori le quattro bombole che erano all'interno della villetta.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza del 118 per prestare i soccorsi e la polizia municipale di Belpasso.

"Mai fare la prova con fiamme libere con punti d'innesco - precisa Carmelo Barbagallo, Usb vigili del fuoco - Semmai, per vedere se la bombola perde, verificare con spruzzo di acqua e sapone. Se fa le bollicine è presente la perdita. E' consigliabile sempre fare controllare da personale autorizzato". “